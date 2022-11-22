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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Песков назвал обыск в Киево-Печерской лавре звеном в "цепи военных действий" против русского православия

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Обыски в Киево-Печерской лавре являются очередным звеном в "цепи военных действий" Украины против русского православия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украинская сторона давно воюет с русской православной церковью. Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия", - сказал Песков журналистам во вторник, комментируя по их просьбе проведенные СБУ обыски.

Ранее во вторник украинские СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщили, что она совместно с Нацполицией и Нацгвардией с утра вторника проводит "контрразведывательные мероприятия" в Киево-Печерской лавре. Уточнялось, что цель мероприятий - не допустить "использования лавры как ячейки "русского мира", проверить данные об использовании помещений монастыря для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п".

Дмитрий Песков Украина Киево-Печерская лавра
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