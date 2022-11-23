Уолл-стрит завершила торги активным ростом в преддверии публикации протокола ФРС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы закрылись ростом более чем на 1% во вторник в ожидании публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Протокол будет обнародован вечером в среду. На прошлом заседании Федрезерв в очередной раз увеличил ставку на 75 базисных пунктов и намекнул на возможность замедления темпов ее подъема на последующих заседаниях.

В понедельник главы федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда и Сан-Франциско Лоретта Местер и Мэри Дейли дали понять, что Федрезерв замедлит темпы повышения процентной ставки в следующем месяце, подчеркнув при этом, что необходимость дальнейшего ужесточения политики сохраняется.

Старший стратег B. Riley Wealth Management Арт Хоган напомнил, что в четверг американский рынок будет закрыт в связи с празднованием Дня благодарения, и в пятницу многие трейдеры возьмут отгулы, поэтому объемы торгов на этой неделе будут ниже обычного.

"В таких условиях движения в обе стороны зачастую бывают особенно выраженными", - отметил он.

Также участники рынка оценивали корпоративные новости.

Рыночная стоимость Best Buy Co. подскочила на 12,8% благодаря тому, что скорректированная прибыль и выручка ритейлера электроники в прошлом финквартале превзошли ожидания рынка.

Котировки бумаг Dick's Sporting Goods увеличились на 10% за счет сильных квартальных финпоказателей ритейлера спортивных товаров и ввиду улучшения годовых прогнозов.

Акции Dollar Tree подешевели на 7,8%. Американский оператор сетей магазинов фиксированных цен в третьем квартале 2022 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка, однако годовой прогноз компании не оправдал надежды инвесторов.

Цена бумаг Zoom Video Communications, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, понизилась на 3,9%. Компания увеличила выручку в третьем финансовом квартале на 5%, однако чистая прибыль компании упала в семь раз из-за разовых факторов.

Капитализация Dell Technologies увеличилась на 6,8%, несмотря на то, что компания сократила чистую прибыль в 15 раз в третьем квартале 2023 финансового года.

Акции Analog Devices подорожали на 5,8%. Производитель полупроводниковой продукции в четвертом финансовом квартале увеличил чистую прибыль более чем в 12 раз, при этом выручка и скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 397,82 пункта (1,18%) и составил 34098,1 пункта.

Лидерами роста среди компонентов индекса стали бумаги Intel Corp. и Salesforce Inc. (+3%). В минусе завершили торги акции лишь трех компаний из 30, входящих в расчет индекса, в том числе бумаги Walt Disney Co. подешевели на 1,4%.

Standard & Poor's 500 увеличился на 53,64 пункта (1,36%) - до 4003,58 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 149,9 пункта (1,36%) и составил 11174,41 пункта.