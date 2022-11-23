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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

При взрывах на въездах в Иерусалим ранены 18 человек

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Утром в среду на въездах в Иерусалим произошло два взрыва, ранения получили не менее 18 человек, сообщает Jerusalem Post. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Ha'aretz пишет о 15 раненых.

Позднее врачи уточнили, что 15 человек были ранены, еще четверо считаются пострадавшими из-за состояния шока, один раненый подросток умер.

Один из взрывов произошел у автобусной остановки "Центральный автобусных вокзал". В полиции считают, что там сдетонировала бомба, оставленная в сумке рядом с автобусом, пишет Jerusalem Post.

Через несколько минут второй взрыв произошел на перекрестке Рамот.

В полиции считают, что это были скоординированные атаки. Сейчас в Иерусалиме проверяют автобусные остановки.

Израиль Иерусалим
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