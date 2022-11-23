В Дамаске заявили, что Анкара не соблюдает взятые на себя обязательства по Сирии

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Астанинский формат по урегулированию конфликта в Сирии мог бы добиться больших результатов, если бы Турция соблюдала взятые на себя обязательства, считает заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан.

"Мы не преувеличим, если скажем, что астанинский формат является единственной площадкой, где были достигнуты определенные продвижения в сирийском вопросе. Были сокращены зоны влияния терроризма, созданы зоны деэскалации. Этот формат еще больше может добиться достижений, если бы турецкий режим соблюдал все рекомендации и взаимопонимания, которые были достигнуты с российскими друзьями", - сказал Сусан на пресс-конференции по итогам переговоров Сирии в Астане.

"Но проблема в том, что этот режим (турецкий - ИФ) не соблюдает взятые на себя обязательства. Прежде всего это та строка, которую мы каждый раз читаем в резолюции - уважение суверенитета и целостности Сирийской Арабской Республики", - добавил он.

22-23 в Астане прошел 19-й раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии. Следующая встреча намечена на первую половину 2023 года.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о недавних ударах турецких военных по позициям курдских военизированных формирований на севере Сирии и Ираке, заявил, что устранит исходящую от них "террористическую угрозу".