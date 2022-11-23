Китайская Dalian Shipbuilding начала постройку судов для перевозки СО2

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Китайская Dalian Shipbuilding Industry Co начала строительство двух судов для транспортировки сжиженного СО2, сообщает агентство "Синьхуа".

Суда будут использованы в программе улавливания и хранения углекислого газа Northern Lights. Они будут собирать СО2, который выделяют промышленные предприятия в Европе, и транспортировать его на терминал приема на западном побережье Норвегии для переработки. После этого газ будут закачивать на морское дно на глубину 2,6 километра для постоянного хранения.

Dalian Shipbuilding, дочерняя компания China State Shipbuilding Corp. Ltd, самостоятельно спроектировала и разработала эти суда. Каждое из них имеет в длину около 130 метров, в ширину - 21,2 метра. Грузоподъемность составляет 7,5 тыс. кубометров газа. Они работают на сжиженном природном газе и легком дизельном топливе.

Первое судно, как ожидается, будет отправлено заказчику в первом квартале 2024 года.