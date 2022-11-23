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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В Молдавии восстановили подачу электроэнергии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Подача электроэнергии в Молдавии восстановлена, сообщила в среду пресс-служба государственной компании Moldelectrica.

Согласно сообщению, подача электроэнергии была прекращена в 14:27 (15:27 по московскому времени). Без света остались все населенные пункты Молдавии, включая Приднестровский регион. В городах не ходили троллейбусы, закрылись магазины, с перебоями работала мобильная связь и интернет. Подача электроэнергии была возобновлена менее, чем через полтора часа.

"В настоящее время без света остаются некоторые населенные пункты сельского типа. Специалисты компании работают над восстановлением подачи электроэнергии в полном объеме", - говорится в сообщении Moldelectrica.

Согласно оперативным данным, высоковольтная линия Исакча-Вулканешты-Молдавская ГРЭС, по которой электроэнергия из Румынии поступает на правый берег Днестра, перестала функционировать.

В ноябре "Газпром" поставляет Молдавии 5,7 млн кубических метров газа в сутки, при необходимости в 11 млн кубов. При возникшем дефиците газа в ноябре государственная компания Energocom и Молдавская ГРЭС (расположена в Приднестровье и принадлежит АО "ЕЭС России") не смогли договориться о поставках станцией электроэнергии правобережной Молдавии. С 1 ноября Молдавия покупает недостающий объем электроэнергии (около 80%) в Румынии. Она поступает по линии Исакча-Вулканешты-Молдавская ГРЭС, и далее - на север Молдавии.

Молдавия
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