Большинство руководителей ФРС США поддерживает замедление темпов подъема ставки

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживает мнение о необходимости замедления темпов подъема базовой процентной ставки в скором времени, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 1-2 ноября.

Некоторые из них при этом считают, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем планировалось ранее, чтобы достичь цели ослабления инфляции.

"Участники заседания упомянули ряд соображений, которые, вероятно, будут влиять на будущие темпы повышения ставки. Это, в частности, кумулятивный эффект ужесточения политики, а также временной лаг между действиями ФРС и их влиянием на экономическую активность и инфляцию", - говорится в протоколе.

"Некоторые из руководителей Федрезерва заметили, что монетарная политика достигла состояния, при котором она является в достаточной мере ограничительной для достижения целей FOMC, и было бы целесообразным замедлить повышение ставки. Подавляющее большинство участников заседания посчитали, что замедление темпов подъема, вероятно, будет уместным в скором времени", - отмечается в документе.

В ноябре ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд. В настоящее время ставка находится на максимуме с января 2008 года - 3,75-4% годовых.

Более медленное увеличение ставки в дальнейшем позволит Федрезерву лучше оценить уже достигнутый прогресс в его движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности, говорится в протоколе.

"Несколько участников заседания отметили, что, прежде чем замедлять темпы подъема ставки, было бы лучше дождаться, пока денежно-кредитная политика не станет более явно ограничительной и не появится больше конкретных сигналов, что инфляционное давление существенно ослабло", - свидетельствует документ.

Многие руководители ФРС также говорили о наличии "существенной неопределенности" в отношении уровня, до которого следует повысить ставку, отмечая, что их мнение в этом вопросе будет зависеть, в частности, от дальнейших статданных.

Некоторые из них обозначили, что ставка "должна будет достигнуть несколько более высокого уровня, чем они ожидали прежде", учитывая отсутствие достаточных сигналов ослабления инфляции в США на данный момент, а также сохранение дисбаланса спроса и предложения в экономике.

Также в ходе ноябрьского заседания высказывалось мнение о возросшем риске того, что кумулятивный эффект ужесточения денежно-кредитной политики окажется более значительным, чем необходимо для возврата инфляции к 2%-ной цели Федрезерва.

"Несколько участников заседания заявили, что дальнейшее быстрое ужесточение политики увеличивает риск нестабильности или дисбалансов в финансовой системе", - говорится в протоколе.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, рынок ждет ее подъема чуть выше отметки в 5% к марту 2023 года, свидетельствуют данные CME Group.

Подавляющее большинство руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживает мнение о необходимости замедления темпов подъема базовой процентной ставки в скором времени, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 1-2 ноября.

Некоторые из них при этом считают, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем планировалось ранее, чтобы достичь цели ослабления инфляции.

"Участники заседания упомянули ряд соображений, которые, вероятно, будут влиять на будущие темпы повышения ставки. Это, в частности, кумулятивный эффект ужесточения политики, а также временной лаг между действиями ФРС и их влиянием на экономическую активность и инфляцию", - говорится в протоколе.

"Некоторые из руководителей Федрезерва заметили, что монетарная политика достигла состояния, при котором она является в достаточной мере ограничительной для достижения целей FOMC, и было бы целесообразным замедлить повышение ставки. Подавляющее большинство участников заседания посчитали, что замедление темпов подъема, вероятно, будет уместным в скором времени", - отмечается в документе.

В ноябре ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд. В настоящее время ставка находится на максимуме с января 2008 года - 3,75-4% годовых.

Более медленное увеличение ставки в дальнейшем позволит Федрезерву лучше оценить уже достигнутый прогресс в его движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности, говорится в протоколе.

"Несколько участников заседания отметили, что, прежде чем замедлять темпы подъема ставки, было бы лучше дождаться, пока денежно-кредитная политика не станет более явно ограничительной и не появится больше конкретных сигналов, что инфляционное давление существенно ослабло", - свидетельствует документ.

Многие руководители ФРС также говорили о наличии "существенной неопределенности" в отношении уровня, до которого следует повысить ставку, отмечая, что их мнение в этом вопросе будет зависеть, в частности, от дальнейших статданных.

Некоторые из них обозначили, что ставка "должна будет достигнуть несколько более высокого уровня, чем они ожидали прежде", учитывая отсутствие достаточных сигналов ослабления инфляции в США на данный момент, а также сохранение дисбаланса спроса и предложения в экономике.

Также в ходе ноябрьского заседания высказывалось мнение о возросшем риске того, что кумулятивный эффект ужесточения денежно-кредитной политики окажется более значительным, чем необходимо для возврата инфляции к 2%-ной цели Федрезерва.

"Несколько участников заседания заявили, что дальнейшее быстрое ужесточение политики увеличивает риск нестабильности или дисбалансов в финансовой системе", - говорится в протоколе.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, рынок ждет ее подъема чуть выше отметки в 5% к марту 2023 года, свидетельствуют данные CME Group.