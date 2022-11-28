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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Китай упростил выдачу виз для россиян

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Генеральное консульство КНР в Хабаровске упрощает визовые процедуры для граждан России, сообщил в интервью "Интерфаксу" генконсул Цзян Сяоян.

По словам дипломата, сейчас граждане России могут подать документы на получение экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебной визы.

"Мы придаем большое значение бесперебойному и безопасному передвижению людей через государственную границу двух стран. Требования к документам в основном вернулись к действующим до пандемии", - отметил он.

По данным генконсульства, до пандемии среднегодовой показатель взаимных визитов между двумя странами достигал 3 млн пересечений, при этом год от года увеличивалось число граждан Китая, посещающих Россию.

Китай Хабаровск
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