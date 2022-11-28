Молдавия с 1 декабря увеличит импорт электроэнергии из Румынии

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Главный поставщик электроэнергии в Молдавии – государственная компания Energocom – с 1 декабря увеличит объемы электроэнергии, закупаемой в Румынии, говорится в сообщении компании.

На сегодняшний день на основе двусторонних договоров Молдавия ежедневно закупает около 2 тыс. МВт.ч у Румынии, а в выходные дни - 2,5 тыс. МВт.ч. С 1 декабря эти объемы увеличатся до 2,7 тыс. МВт.ч и 3,2 тыс. МВт.ч соответственно. Остальной недостающий объем закупается на бирже, сообщает Energocom.

"Потребность Молдавии сейчас составляет около 13 тыс. МВт.ч в сутки, из которых электроэнергия, произведенная за счет внутренних источников - местных ТЭЦ и возобновляемых источников, составляет порядка 2,5 тыс. МВт.ч (около 20% потребления)", - отмечает оператор.

По его данным, почти 2/3 необходимой электроэнергии ежедневно закупается на Румынской фондовой бирже, которой управляет государственная компания OPCOM. Также Energocom ведет переговоры о заключении прямых контрактов с другими энергетическими компаниями - из Болгарии, Венгрии, Словакии.

"В Румынии существуют определенные ограничения, связанные с чрезвычайным положением, из-за которых не могут быть заключены долгосрочные контракты с ценами, отличными от цен на рынке, но мы ищем решения и постоянно ведем переговоры с нашими румынскими коллегами. При этом на днях были поданы документы на получение лицензии в Болгарии, что позволит нам зарегистрироваться на местной бирже и заключать выгодные контракты", - приводятся в сообщении слова директора Energocom Виктора Бынзаря.

С 1 октября суточный объем поставок газа Молдавии снижен на 30% – до 5,7 млн кубометров при потребностях в 8,06 млн кубометров. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. В ноябре "Газпром" поставляет в Молдавию такой же объем газа – 5,07 млн кубометров в сутки, это составляет 49% от необходимого стране объема. На декабрь подтвержден тот же объем газа, это составит 43,5% от потребностей в зимний период.

При возникшем дефиците газа в ноябре Energocom и Молдавская ГРЭС (Приднестровье) не смогли договориться о поставках станцией электроэнергии правобережной Молдавии. В октябре ГРЭС осуществляла поставки 67% электроэнергии, необходимой для правого берега Днестра.

В связи с тем, что Молдавская ГРЭС отказалась поставлять электроэнергию на правый берег Днестра, компания "Молдовагаз" сократила на 40% поставки газа - с 3,9 до 2,3 млн кубометров в сутки. В то же время Молдавия вырабатывает только около 20% необходимого объема электроэнергии, а остальное вынуждена покупать в Румынии. Средняя цена электроэнергии из Румынии составляет около $180 за кВт.ч - примерно в три раза дороже, чем обходятся поставки Молдавской ГРЭС. В связи с этим за последние два месяца тариф на электроэнергию для потребителей Молдавии вырос вдвое, а на этой неделе ожидается новое повышение.