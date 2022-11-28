Количество заходивших в Великобританию подлодок США за год увеличилось в два раза

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Количество американских атомных подводных лодок, заходивших на военно-морскую базу Фаслейн в Шотландии, в текущем году увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщило военное издание UK Defence Journal.

Издание отмечает, что американские подлодки регулярно заходят на эту базу, однако сейчас их количество возросло.

В текущем году было зафиксировано 85 заходов на базу в Шотландии американских атомных подлодок по сравнению с 43 в 2021 году. В частности, там побывала большая группа самых современных ударных атомных подводных лодок класса Virginia, способных нести 12 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Военно-морские силы США ранее заявляли, что визиты в порт Фаслейна отражают "приверженность Соединенных Штатов союзникам и партнерам в регионе и дополняют многочисленные учения, подготовку, операции и другие мероприятия по военному сотрудничеству, проводимые стратегическими силами", отметило издание.