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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Саудовская Аравия планирует построить гигантский аэропорт в Эр-Рияде

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия намерена построить один из крупнейших аэропортов в мире, который сможет обслуживать до 185 млн пассажиров в год.

Аэропорт будет располагаться в столице королевства Эр-Рияде на площади порядка 57 квадратных километров и будет принадлежать суверенному фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление PIF.

Новый аэропорт будет оснащен шестью взлетно-посадочными полосами, благодаря чему он сможет обслужить до 120 млн человек к 2030 году и до 185 млн - к 2050 году. Ожидается, что все его потребности в электроэнергии будут обеспечиваться за счет возобновляемых источников.

Ранее наследный принц Мухаммед бен Сальман пообещал инвестировать $1 трлн в развитие туристического сектора в стране. Целью инвестиций является привлечение около 100 млн иностранных туристов к 2030 году.

Саудовская Аравия Эр-Рияд
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