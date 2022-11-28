Эксперты назвали маловероятным появление новых ядерных государств на политической карте

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Существующие механизмы сдерживания государств от приобретения ядерного статуса пока в достаточной мере выполняют свои функции, но полностью исключать появление на политической карте мира новых ядерных государств в долгосрочной перспективе нельзя, считают эксперты ПИР-Центра.

"Появление новых ядерных государств на политической карте мира не немыслимо, однако маловероятно", - говорится во вновь опубликованном докладе "Новая ядерная девятка? Оценка угроз распространения ядерного оружия в мире".

"Существующих сдерживающих факторов: устойчивости ДНЯО как международной нормы,- уязвимости потенциальных возмутителей спокойствия экономическим санкциям, дороговизны полноценных ядерных программ и создания соответствующих средств доставки, - пока что достаточно, чтобы удержать упомянутые государства на краю пропасти", - отмечают эксперты.

Как полагает ответственный редактор и руководитель авторского коллектива доклада, научный сотрудник ПИР-Центра Сергей Семенов, "в качестве государств и территорий, готовых играть на повышение, рассматриваем Японию, Республику Корею, Тайвань, Украину, Турцию, Египет, Саудовскую Аравию, Иран и Бразилию".

"Именно эти государства и территории, на наш взгляд, могут быть заинтересованы в поддержании неопределенности относительно своих ядерных амбиций – либо в качестве последнего довода короля, либо в качестве разменной монеты", - считает Семенов.

По мнению авторов доклада, "нарастающий интерес некоторых государств мира к военному атому – симптом кризиса существующей архитектуры безопасности".

"Переход к полицентричному мироустройству сопровождается эрозией американоцентричных институтов безопасности, которые ранее позиционировались западными государствами как один из элементов режима нераспространения ядерного оружия", - считают эксперты.

По их оценкам, "наибольшие риски распространения ядерного оружия связаны с АТР - намечающаяся в регионе гонка вооружений, попытки США "дружить" с государствами АТР против Китая усугубляют ситуацию".

Есть риск, что на фоне деградирующей обстановки вместо поиска инклюзивных решений в сфере безопасности, США и их союзники могут перейти к стратегии условного распространения, поставляя союзникам чувствительные ядерные технологии взамен на безусловную лояльность генеральной линии партии", - говорится в докладе.

Вместе с тем, по мнению экспертов, "если допустить ослабевание интереса к поддержанию режима нераспространения в Вашингтоне, это может привести к всплеску заинтересованности американской клиентеллы в ядерном оружии".

"В свете возможных рисков распространения особенно актуальна деполитизированная, недискриминационная деятельность МАГАТЭ по проверке ядерной деятельности. Принципиально важно не допустить политизации системы гарантий Агентства, скорректировать сложившийся перекос в сторону верификационной деятельности в развивающихся государствах", - утверждают авторы доклада.