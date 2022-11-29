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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Сейшелы отменят сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для туристов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Иностранным туристам для посещения Сейшельских островов с 1 декабря не понадобятся сертификаты вакцинации либо ПЦР-тесты, но требование о заполнении онлайн-формы для въезжающих сохранится, сообщило министерство здравоохранения страны.

"Министерство здравоохранения Сейшельских островов с 1 декабря отменяет требования о предъявлении сертификатов вакцинации либо ПЦР-тестов при въезде в страну. Тем не менее, путешественникам все равно понадобится заполнять онлайн-форму разрешения на въезд в электронной пограничной системе (Seychelles Electronic Border System). Прежде эта информация предъявлялась по прибытии в аэропорту в бумажной форме, а теперь ее необходимо предоставлять онлайн. При заполнении формы путешественникам также необходимо предоставить отсканированную копию своего паспорта, которую можно загрузить через веб-сайт системы или приложение", - сообщает Сейшельское агентство новостей.

Кроме того, иностранным туристам понадобится действующая медицинская страховка для покрытия потенциальных расходов, связанных с COVID-19.

"Министерство советует всем лицам, прибывающим на Сейшельские острова, сообщить в ближайшее медицинское учреждение о любых симптомах, которые могут быть связаны с коронавирусом. Лица с симптомами могут подвергнуться тестированию и быть помещены в карантин", - сообщает издание.

По его данным, сейчас на Сейшельских островах зарегистрировано 193 случая заражения короновирусам. При этом никто из заболевших не госпитализирован.

Сейшельские острова
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