Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Число случаев COVID-19 в мире превысило 645 млн

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 645 млн 19 тыс. 571, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 640 тыс. 437 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 98 млн 967 тыс. 906 и 1 млн 81 тыс. 431.

Индия - 44 млн 674 тыс. 390 и 530 тыс. 627 (данные на утро субботы).

Франция - 38 млн 174 тыс. 893 и 160 тыс.133 (данные на утро субботы).

Бразилия - 35 млн 337 тыс. 546 и 690 тыс. 74 (данные на утро субботы).

Германия - 36 млн 557 тыс. 861 и 158 тыс. 198 (данные на утро субботы).

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 852,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 305 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 426, в Бразилии - 3 205, в Германии - 1 886.

Хроника 09 января 2020 года – 04 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус университет Хопкинса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-14" отстыковался от китайской орбитальной станции

Маск заявил о полном возобновлении рекламы Apple в Twitter

Маск заявил о полном возобновлении рекламы Apple в Twitter

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 декабря

Глава МИД Финляндии объяснил заявку на вступление в НАТО "ядерной риторикой" России

Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

США перестали считать возобновление СВПД приоритетной задачей

США перестали считать возобновление СВПД приоритетной задачей

ЕС окончательно утвердил решение о предельной цене на нефть из РФ в $60 за баррель

Совет ЕС принял решение по "потолку" цен на российскую нефть

Что произошло за день: суббота, 3 декабря

Макрон призвал думать о безопасности НАТО с учетом опасений России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });