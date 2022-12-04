Число случаев COVID-19 в мире превысило 645 млн

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 645 млн 19 тыс. 571, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 640 тыс. 437 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 98 млн 967 тыс. 906 и 1 млн 81 тыс. 431.

Индия - 44 млн 674 тыс. 390 и 530 тыс. 627 (данные на утро субботы).

Франция - 38 млн 174 тыс. 893 и 160 тыс.133 (данные на утро субботы).

Бразилия - 35 млн 337 тыс. 546 и 690 тыс. 74 (данные на утро субботы).

Германия - 36 млн 557 тыс. 861 и 158 тыс. 198 (данные на утро субботы).

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 852,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 305 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 426, в Бразилии - 3 205, в Германии - 1 886.