Южная Корея обязала бастующих водителей грузовиков вернуться к работе

Невыполнение предписания грозит тюремным заключением сроком до трех лет или крупным штрафом

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи выпустили указ, обязывающий водителей грузовиков, вышедших на общенациональную забастовку, вернуться к работе.

Указ был одобрен на заседании кабинета министров, которое созвал президент Юн Сок Ёль. Таким образом, власти страны впервые применили свои полномочия в рамках пересмотренного в 2004 году закона, обязывающего вышедших на забастовку водителей грузовиков вернуться к работе, пишет MarketWatch.

Невыполнение предписания грозит тюремным заключением сроком до трех лет или штрафом в размере до 30 млн вон ($22,4 тыс.). Критики закона называют его несоответствующим конституции, утверждая, что в нем нет четкого описания условий, приемлемых для проведения забастовки.

В заявлении южнокорейского президента говорится, что забастовка может "разрушить основу" целых экономических отраслей на фоне задержек поставок материалов, включая цемент и сталь, для строительных площадок и предприятий. Он обвинил бастующих в незаконных действиях, в том числе сказав, что они препятствуют работе коллег, отказавшихся участвовать в акциях протеста.

"Никак нельзя оправдать использование жизней людей и государственной экономики в качестве заложников для достижения собственных целей", - заявил Юн Сок Ёль на заседании кабинета министров.

Несколько тысяч членов профсоюза Cargo Truckers Solidarity Union принимают участие в забастовке с прошлого четверга. Это вторая подобная волна общенациональных протестов с июня. Они призывают власти сделать постоянным действие системы минимальных тарифов на грузоперевозки, гарантирующей достаточную заработную плату для водителей. Срок действия системы истекает в конце 2022 года.

На текущий момент эта практика распространяется на несколько категорий, однако протестующие требуют, чтобы она охватывала большее количество грузов.

Организаторы протестов сказали, что будут сопротивляться указу, несмотря на угрозу потери лицензии и тюремного заключения. Они обвинили правительство и президента в нарушении их трудовых прав и игнорировании жалоб на ухудшение рабочих условий и проблемы с финансированием.