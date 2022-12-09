Водители грузовиков в Южной Корее проголосовали за завершение двухнедельной забастовки

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Водители грузовиков в Южной Корее проголосовали за завершение забастовки, начавшейся 24 ноября и вызвавшей перебои в поставках в ключевых секторах экономики страны.

Большинство членов профсоюза Cargo Truckers Solidarity Union решили вернуться к работе, говорится в заявлении организации.

Ранее правительство страны издало распоряжение с требованием о возобновлении работы водителей грузовых автомобилей в сталелитейной и фармацевтической отраслях, в котором предусмотрело жесткие санкции за его невыполнение.

Забастовка водителей грозила ухудшить положение южнокорейской экономики, которая во многом зависит от экспорта. В ноябре объем экспорта страны продемонстрировал самое масштабное падение за 2,5 года на фоне сокращения глобального спроса.

Основным требованием бастовавших водителей было сохранение системы расчета минимальной заработной платы, которая учитывала операционные издержки, включая цены на топливо. Срок действия системы должен истечь в конце 2022 года и правительство не намерено продлевать ее из-за сильного подъема цен на топливо и большого ущерба, принесенного экономике забастовкой, заявил министр транспорта Южной Кореи Вон Хи Рён.