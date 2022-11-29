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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В Пентагоне полагают, что у Китая к 2035 году может быть 1,5 тыс. ядерных боеголовок

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Китай интенсивно укрепляет ядерный арсенал, и к 2035 году в распоряжении страны может оказаться 1,5 тыс. ядерных боеголовок, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на доклад Пентагона.

Агентство отмечает, что в прошлом году Пентагон оценивал, что за шесть лет Китай сможет расширить свой арсенал до 700 боеголовок, а к 2030 году - достигнуть отметки в 1 тыс. единиц.

В новом же докладе утверждается, что у Китая в настоящее время - около 400 ядерных боеголовок, и что этот показатель может составить 1,5 тыс. к 2035 году.

Associated Press отмечает, что такая тенденция будет означать, что Пекин будет сокращать отставание от США в том, что касается ядерного арсенала. "Для сравнения, в распоряжении США - 3 750 ядерных боеголовок", - отмечает агентство.

Оно подчеркивает, что ранее в Пентагоне признавали, что расширение ядерного арсенала Китая - проблема для Вашингтона, размышляющего о том, как обеспечивать эффективное ядерное сдерживание сразу двух стран - России и КНР.

США Пентагон Китай
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