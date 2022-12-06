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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В КНР раскритиковали доклад Пентагона о китайской армии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Минобороны Китая раскритиковали ежегодный доклад Пентагона по оборонной ситуации в стране, в котором говорится о значительном наращивании ядерного потенциала КНР, сообщает во вторник Associated Press.

Представитель Минобороны Китая заявил, что доклад Пентагона "искажает политику национальной обороны и военную стратегию Китая, делает беспочвенные предположения о китайском военном развитии и грубо вмешивается во внутренние дела Китая по вопросу о Тайване".

Он также обвинил США в том, что они являются "крупнейшими возмутителями спокойствия и разрушителями мира во всем мире".

В докладе Пентагон, в частности, отметил, что к 2035 году Китай может иметь около 1,5 тыс. ядерных боеголовок.

Китай США Пентагон Тайвань
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