Японские истребители поднимались в воздух из-за полетов военных самолетов РФ и КНР

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Истребители Сил самообороны Японии в среду поднимались в воздух в связи с полетами китайских и российских военных самолетов над Японским морем, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Японии.

По данным японских военных, два китайских бомбардировщика H-6, пролетев через Цусимский пролив из Восточно-Китайского моря, направились на север в сторону материка в воздушном пространстве над Японским морем.

Примерно в это же время два российских военных самолета летели им навстречу над Японским морем, а затем развернулись и ушли на север.

Тем временем Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что южнокорейское командование подняло в воздух истребители F-15K на сопровождение самолетов РФ и КНР, которые в среду вошли в "идентификационную зону" ПВО Южной Кореи.

Так называемая идентификационная зона ПВО Южной Кореи распространяется далеко за пределы воздушного пространства страны и не закреплена международным правом.