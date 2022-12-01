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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

ООН оценила затраты на гуманитарную помощь в 2023 году в рекордные $51 млрд

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В 2023 году на решение срочных гуманитарных проблем потребуются рекордные $51,5 млрд. Об этом заявил в четверг замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

"Это феноменальная цифра, и она ввергает в уныние (...) запросы на оказание гумпомощи шокирующе высокие, и чрезвычайные события этого года продолжатся в 2023 году", - приводит его слова Kyodo.

В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) считают, что срочная помощь в 2023 году понадобится 339 млн человек. При этом в УКГВ призвали страны-доноры обеспечить средства на гумпомощь в 2023 году наиболее нуждающимся 230 млн человек, проживающим в 68 странах.

Гриффитс пояснил, что помощь нужна не только людям, переживающим конфликты и вспышки заболеваний, но и тем, кто страдает от последствий климатических изменений, например, населению полуострова Сомали, сталкивающемуся с засухой, и жителям Пакистана, где произошли сильные наводнения. Он добавил, что впервые число перемещенных лиц в мире превысило отметку в 100 млн, а пандемия COVID-19 по-прежнему влияет на жизнь бедных слоев населения.

Kyodo напоминает: год назад в УКГВ заявляли, что число лиц, которым будет нужна гумпомощь в 2022 году, составит 274 млн человек. Однако в ноябре 2022 года это число достигло 324 млн. Также ООН получила в ноябре на финансирование гумпомощи $24 млрд – лишь 47% от требуемой суммы.

ООН
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