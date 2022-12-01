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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

ЮНЕСКО внесла сербский напиток сливовицу в список культурного наследия человечества

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) включила сливовый напиток сливовицу из Сербии в список культурного наследия человечества.

"Социальное взаимодействие и умения, связанные с приготовлением и употреблением традиционного напитка из сливы - сливовицы, неотделимы от культурного наследия Сербии. Это внесено в список культурного наследия человечества", - передает в четверг сербский телеканал РТС.

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Решение принято на заседании межправительственного комитета ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия, которое проходит в Рабате (Марокко).

Министерство культуры Сербии рекомендовало ЮНЕСКО включить сливовицу в список культурного наследия человечества в 2021 году, отмечает телеканал.

Ранее в этот список от Сербии были включены сербские семейные праздники (2014), коло - традиционная народная сербская игра (2017), игра на гуслях (2018) и Злакусская керамика (2020), напоминает РТС.

ЮНЕСКО Сербия
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