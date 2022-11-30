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Французский багет включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Французский багет включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Фото: Späth/ullstein bild via Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Традиционный французский хлебный батон - багет - в среду на заседании межправительственного комитета ЮНЕСКО зарегистрировали в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества.

По сообщению газеты Le Figaro, комитет единогласно проголосовал за решение признать такой статус за мастерством и культурой изготовления багета.

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"Огромная гордость", - прокомментировал это решение присутствовавший при голосовании председатель Национальной конфедерации французских хлебобулочных и кондитерских изделий Доминик Анракт.

По такому случаю не заставила себя ждать и реакция правительства Франции. Министр культуры Рима Абдул-Малак указала на важность этого "символа французского культурного наследия". "В своих различных формах, традиционных или заново изобретенных нашими мастерами, багет задавал ритм повседневной жизни французов - утром, в полдень и вечером - на протяжении нескольких столетий и экспортировался во многие страны", - заявила она.

Министр-делегат по вопросам малого и среднего бизнеса, торговли, ремесленничества и туризма Оливия Грегуар в свою очередь приветствовала "признание культуры изготовления багета, которую нам надлежит сохранить и защитить, чтобы обеспечить передачу этого наследия".

Франция ЮНЕСКО
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