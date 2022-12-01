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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

США и Франция пообещали помогать Украине сколько потребуется

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Париж и Вашингтон готовы продолжать оказывать Украине политическую поддержку, гуманитарную и экономическую помощь, а также поддержку в сфере безопасности, столько, сколько это будет необходимо, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Франции Эммануэля Макрона.

В нем отмечается, что оба лидера на переговорах в Вашингтоне подтвердили готовность своих стран "поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, включая предоставление политической помощи, помощи в области безопасности, гуманитарной и экономической помощи Украине столько, сколько потребуется".

"Помощь включает в себя предоставление значительных ресурсов для поддержки населения Украины в зимний период, в том числе активизацию поставок систем ПВО и оборудования, необходимого для ремонта энергосистем Украины", - подчеркивается в заявлении Байдена и Макрона, распространенном в четверг Белым домом.

Президент Франции в четверг находится с официальным визитом в Вашингтоне, где проводит переговоры с Байденом.

Макрон в ходе этой встречи заявил, что французскую и американскую нации тесно связывают история и общие ценности. "Эта общая история нас также обязывает (...) перед лицом многочисленных кризисов, поражающих наши нации и общества, суметь вновь стать братьями по оружию", - сказал Макрон в Белом доме.

При этом он напомнил о взаимодействии двух стран в мировых войнах.

"Этот дух братства должен помочь нам выстроить амбициозную и полную надежд повестку, так как у наших двух стран есть общая вера в свободу, в демократические ценности", - считает президент Франции.

Он назвал свою страну и США "самыми надежными союзниками".

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