Уолл-стрит впервые за 20 лет ожидает снижения S&P 500 в 2023 году

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит, подготовленный агентством Bloomberg, впервые как минимум с 1999 года предусматривает снижение индекса S&P 500 в следующем году.

Аналитики в среднем прогнозируют, что в конце следующего года значение индикатора составит 4009 пунктов. Это предполагает снижение примерно на 1% с уровня на закрытие торгов в четверг. С начала 2022 года индекс потерял 14,5%.

При этом Bloomberg отмечает, что за последний век S&P 500 снижался два и более года подряд только четыре раза, в последний раз – в период лопнувшего "пузыря доткомов".

"Пузырь доткомов" (dotcom bubble) – явление в экономике на фоне активной торговли акциями IT-компаний и стартапов, которые были переоценены. В марте 2000 года котировки акций интернет-компаний достигли рекордного максимума, однако потом значение фондового индекса технологических компаний Nasdaq Composite упало на 78%, а капитализация рынка обвалилась почти на $6 трлн. Инвесторы поняли, что цены акций не были обоснованы прибылями таких компаний, как Broadcom, Amazon и т.д. В результате кризиса "доткомов" многие интернет-компании обанкротились, а инвесторы потеряли огромные деньги.

В прогнозах экономистов также привлекает внимание очень большой разброс – от роста на 10% до падения на 17%. Это максимальное расхождение с 2009 года, что отражает разные мнения по поводу дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) и вероятности рецессии в американской экономике.

"Есть расхождение во мнениях относительно экономики, что порождает разницу в прогнозах для S&P 500, - отметил инвестиционный директор American Century Investments Рич Вайсс. - Фондовый рынок нечасто снижается два года подряд. Для этого потребуется жесткая рецессия, а также длительное ухудшение или стагнация рыночных условий".

С начала 2022 года индекс потерял 14,5%.

Аналитики также не сходятся во мнении относительно сроков и уровней нового дна для S&P 500. Так, Бинки Чадха из Deutsche Bank ожидает падения индикатора в третьем квартале следующего года примерно до 3250 пунктов, а главный стратег Morgan Stanley Майк Уилсон прогнозирует снижение до 3000-3300 пунктов в первом квартале.