Посольство РФ в США раскритиковало введение "потолка" цен на танкерную российскую нефть

Российская нефть продолжит и дальше пользоваться спросом, уверены в российской дипмиссии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Заявления администрации США о согласовании с партнерами "ценового потолка" на поставки российской танкерной нефти на деле означает "перекраивание базовых принципов функционирования свободных рынков", считают в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределенности и повышение издержек для потребителей сырья. Более того, ни одна из стран теперь не застрахована от введения "потолка" против своей экспортной продукции по политическим причинам", - говорится в комментарии российской дипмиссии, опубликованном в ее телеграм-канале в субботу.

Вашингтон, как указывается в комментарии, "прикрываясь благовидными целями поддержки энергобезопасности развивающихся стран", замалчивает тот факт, что "нынешние дисбалансы на энергоплощадках - результат их собственных необдуманных действий". "Прежде всего - санкций и запретов на ресурсы из России", - подчеркивают в посольстве РФ.

Российская сторона выражает уверенность, что "вне зависимости от нынешних "заигрываний" с опасным и нелегитимным инструментом" нефть из РФ "продолжит пользоваться спросом".

В ночь на субботу стало известно, что группа G7 вместе с Австралией, а также страны ЕС синхронно согласовали установление "потолка" цен не нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне в $60 за баррель.