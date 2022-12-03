Пять сухогрузов доставят украинское продовольствие в Китай, Египет и Европу

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Из украинских портов в пятницу вышли пять сухогрузов с кукурузой, пшеницей и ячменем, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"3 декабря пять судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 190 212 тонн зерна и другой агропродукции в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Судно Athina II перевозит в Китай 70 920 тонн кукурузы, судно CPT Dimitrios S доставит в Португалию 56 449 тонн кукурузы и 8 543 тонны ячменя.

Сухогруз Rizabey перевозит в Испанию 13,4 тыс. тонн кукурузы и 9,9 тыс. тонн пшеницы.

Кроме того, судно BR Glory (21,5 тыс. тонн пшеницы) отправилось в Египет, сухогруз Queen Sarah (13,5 тыс. тонн кукурузы) - в Италию.

В украинские порты также направляются четыре сухогруза, которые 3 декабря прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 3 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 12 908 048 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1037 судов: 516 на прибытие в украинские порты и 521 - на выход из них", - подчеркивается в сообщении.

В СКЦ отметили, что в ноябре в рамках сделки было экспортировано меньше тонн зерна и другого продовольствия (более 2,6 млн тонн), чем в октябре (более 4,2 млн тонн).