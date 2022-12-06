Акции Porsche с 19 декабря войдут в расчет индекса DAX вместо Puma

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Акции автопроизводителя Porsche AG войдут в расчет германского фондового индекса DAX с 19 декабря, говорится в сообщении Deutsche Boerse.

Они сменят бумаги Puma SE, которые перейдут в индекс MDAX.

В DAX входят акции 40 компаний Германии с наибольшей рыночной стоимостью, в MDAX – следующие по капитализации 50 компаний.

Deutsche Boerse пересматривает состав компонентов индексов каждые три месяца. Следующий пересмотр назначен на 3 марта.