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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Белоруссии начали двухдневную проверку системы реагирования на теракты

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Белоруссии 7 и 8 декабря проводят проверку системы реагирования на теракты, во время которой ожидается передвижение военной техники и силовиков, сообщили в Госсекретариате Совета безопасности Белоруссии.

"В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, применение имитационных средств поражения в учебных целях", - сообщает госагентство БелТА в среду со ссылкой на Совбез.

Белоруссия
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