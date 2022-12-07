В Белоруссии начали двухдневную проверку системы реагирования на теракты

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Белоруссии 7 и 8 декабря проводят проверку системы реагирования на теракты, во время которой ожидается передвижение военной техники и силовиков, сообщили в Госсекретариате Совета безопасности Белоруссии.

"В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, применение имитационных средств поражения в учебных целях", - сообщает госагентство БелТА в среду со ссылкой на Совбез.