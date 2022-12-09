Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - На этой неделе продолжаются проблемы у Microsoft в связи со сделкой о покупке Activision Blizzard, а у Apple - с поставками новых смартфонов. Меж тем в Европе регуляторы выступили против таргетированной рекламы в Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Apple усиливает защищенность файлов на iCloud, но откладывает выпуск своего беспилотника, а Miсrosoft хочет создать свой аналог WeChat.

Торговая комиссия США требует заблокировать сделку Microsoft и Activision Blizzard

Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала судебный иск, чтобы попытаться заблокировать сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard за $69 млрд.

Регулятор полагает, что крупнейшая в истории Microsoft и индустрии видеоигр сделка позволит техногиганту подавить конкурентов своих игровых консолей Xbox, контента по подписке и бизнеса облачных игр.

В жалобе FTC указала на опыт Microsoft в приобретении и использовании ценного игрового контента для подавления конкуренции, включая покупку ZeniMax, материнской компании Bethesda Softworks (известного разработчика игр).

"Подача административной жалобы знаменует собой начало судебного разбирательства, в рамках которого утверждения будут рассмотрены на официальном слушании перед судьей по административным делам", - говорится в заявлении регулятора.

Microsoft объявила о намерении купить Activision за $69 млрд в январе. Компании ожидают закрытия сделки к середине 2023 года.

В ЕС хотят запретить Facebook и Instagram показывать таргетированную рекламу

Европейские регуляторы заявили, что принадлежащие компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) соцсети Facebook и Instagram не должны обязывать пользователя соглашаться на показ персонализированной рекламы. Такое решение было принято на заседании совета с участием представителей европейских ведомств, отвечающих за защиту пользовательских данных в интернете, сообщает The Wall Street Journal.

В частности, европейские регуляторы пришли к выводу, что закон ЕС о конфиденциальности данных не позволяет Meta оправдывать сбор данных для таргетированной рекламы собственными пользовательскими соглашениями.

Пока что решение регуляторов не опубликованы и не несут немедленного запрета для Meta использовать такие рекламные модели. Однако, если все-таки они будут приняты, то, по данным газеты, это может привести к тому, что компания будет вынуждена ограничить объемы данных, которые она использует для продажи и таргетирования рекламы в своих соцсетях.

Morgan Stanley спрогнозировал сокращение поставок iPhone еще на 3 млн

Аналитики Morgan Stanley снизили свой прогноз на декабрьский квартал по объему поставок Apple iPhone еще на 3 млн единиц из-за замедления производства смартфонов в Китае, сообщает CNBC.

Предполагается, что Apple поставит около 75,5 млн устройств по сравнению с первоначальным прогнозом в 85 млн. Это связано с беспорядками на заводе в Китае.

Аналитики ожидают, что выручка Apple за декабрьский квартал составит около $120 млрд, что приведет к трехпроцентному замедлению производства.

В ноябре компания уже сократила ожидаемые отгрузки на 6 млн единиц.

Аналитики связывают свои прогнозы с беспорядками на заводе в городе Чжэнчжоу. В ноябре там были введены жесткие антиковидные ограничения, что вызвало протесты сотрудников. Несколько сотен работников были избиты и задержаны.

В Microsoft задумались о создании супераппа

Топ-менеджеры Microsoft рассматривают создание супераппа, в который были бы интегрированы новости, поиск, шоппинг, обмен сообщениями и другие сервисы, сообщает The Information со ссылкой на источники.

В компании хотят адаптировать модель китайского WeChat, который позволяет, не выходя из одного приложения, общаться в мессенджере, делать покупки, играть в онлайн-игры, читать новости.

По словам издания, такой шаг должен помочь компании увеличить прибыль от рекламы и поискового сервиса Bing, а также привлечь новых пользователей в приложения Microsoft, как Teams и др. Кроме того, суперапп позволит компании лучше конкурировать с Apple и Google.

Apple ускоряет перенос производства из Китая на фоне проблем у Foxconn

Американская Apple Inc. в последние недели ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая, который долгое время доминировал в цепочке поставок компании.

По словам источников The Wall Street Journal, компания рекомендует поставщикам активизировать подготовку к сборке продуктов Apple в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме. Таким образом компания стремится уменьшить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с Foxconn.

Издание поясняет, что на решение Apple повлияли недавние беспорядки в китайском городе Чжэнчжоу, где расположен крупный завод Foxconn по производству iPhone и другой продукции Apple.

Apple зашифрует резервные копии iCloud

Apple Inc. в рамках обновления средств защиты своих устройств впервые добавит возможность шифрования резервных копий в iCloud, а также введет новые меры безопасности для iMessage и авторизации.

Как пишет Bloomberg, функция Advanced Data Protection for iCloud будет защищать сквозным шифрованием копию заметок, фото, файлов, диктофонных записей и сообщений. Ранее сквозным шифрованием были защищены только данные о состоянии здоровья, пароли и платежная информация.

Сквозное шифрование означает, что ключи шифрования хранятся только на устройствах пользователя, а не в центрах обработки данных. Таким образом, хакер не может получить ключ дешифрования, взломав сервер.

В iMessage компания добавит проверку контактного ключа. Эту функцию уже использует, например, мессенджер Signal. С помощью кода безопасности внизу чата пользователь может убедиться, что он действительно переписывается только с тем, с кем думает. В случае взлома чата пользователь получит соответствующее уведомление.

Также Apple внедрит физические беспроводные ключи безопасности для входа в учетные записи. Эта функция позволит пользователям защитить свою учетную запись Apple ID с помощью двухфакторной аутентификации.

Новые функции для iCloud и iMessage запускаются для всех пользователей в США в декабре. Для клиентов по всему миру они станут доступны в следующем году, как и функция физического ключа безопасности.

Twitter может повысить стоимость подписки из-за комиссии App Store

Twitter сообщил своим сотрудникам, что планирует изменить стоимость подписки Blue для iOS-пользователей до $11, сообщает The Information со ссылкой на источник.

Для тех, кто оплачивает подписку через сайт, цена составит $7.

По предположению издания, решение связано с попыткой компенсировать комиссию App Store а размере 30%. Ранее владелец Twitter Илон Маск выступил с критикой практик Apple, в частности, назвал комиссию в App Store чрезмерной и "буквально в 10 раз выше, чем она должна быть".

Новая версия подписки Twitter Blue, анонсированная Маском в начале ноября, позволит верифицировать профили, видеть вдвое меньше рекламы, получать приоритет в реплаях, упоминаниях и поиске, а также публиковать более длинные видео и аудио.

Apple выпустит беспилотный электромобиль до 2026 года

Apple отложила срок выпуска беспилотного электромобиля на год - до 2026 года. Как отмечают источники Bloomberg, также в компании пришли к заключению, что их видение полностью самоуправляемого автомобиля, не имеющего руля и педалей, не может быть реализовано с существующими технологиями.

В связи с этим, было принято решение создать менее автономный автомобиль, с рулевым колесом и педалями, при возможности полностью беспилотного управления на автомагистралях.

Предполагается, что водитель автомобиля в ходе движения по магистрали сможет заниматься своими делами, например, смотреть фильм или играть в игру, и будет получать заблаговременные уведомления, чтобы переключиться на ручное управление при приближении к городским улицам или ухудшении погодных условий.