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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Военные РФ заявили об уничтожении при ударе по складу в Кривом Роге двух установок РСЗО MLRS

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ударом по складу в одном из цехов комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS и более 70 ракет от HIMARS, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог, уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, еще четыре установки MLRS получили критические повреждения.

Он также сообщил, что в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

"В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - заявил он.

По его данным, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.

"В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS и 48 реактивных снарядов к ней", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

"В районах населенных пунктов Ступочки Донецкой народной республики (ДНР) и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 07 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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