Импорт газа в Китай в октябре достиг максимума 2022 года

Показатель почти сравнялся с прошлогодним

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Импорт природного газа (в сжиженном и трубопроводном виде) в Китай в октябре достиг месячного максимума текущего года, сообщает таможенное управление КНР.

Так, в октябре 2022 года в КНР было ввезено 13,415 млрд куб. м природного газа, что лишь на 3,8% ниже, чем в октябре 2021 года (13,948 млрд куб. м).

Средняя цена импорта сложилась на уровне $545 за тысячу кубометров, что почти повторяет результат октября 2021 года ($541) и несколько ниже среднего значения за сентябрь 2022 – $553.

Совокупно за 10 месяцев 2022 года импорт газа снижается на 11% – до 114,5 млрд куб. м, причем октябрьская динамика – минимальная за год. Например, в марте было годовое падение на 20%, в сентябре – на 19%.

Первая сводка таможни КНР приводит единые данные по импорту СПГ и трубопроводного газа. Статистика с разбивкой по видам поставки – труба и СПГ выйдет 18 декабря, а 20-го – с разбивкой по странам.

Трубопроводный газ Китай закупает у пяти поставщиков: России, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы. Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалин-2" (совладельцы "Газпром", Mitsui, Mitsubishi) и "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).