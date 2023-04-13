Китай в феврале импортировал рекордный объем газа для этого месяца

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Поставки природного газа в Китай в феврале 2023 года заметно превысили показатели за тот же месяц в предыдущие годы, сообщает таможня КНР.

Рост экономики Китая в 2023 году после снятия ограничительных мер является одним из главных факторов динамики мирового энергетического рынка. При этом в Международном энергетическом агентстве надеются, что страна будет покрывать дополнительный спрос за счет возможностей долгосрочных контрактов, а не спотового рынка.

Китай в феврале 2023 года получил по трубопроводам и в сжиженном виде 11,533 млрд куб. м газа, что на 11% превосходит результат февраля 2022 года (10,384 млрд куб. м), а также предыдущий максимум этого месяца - февраля 2021 года (11,349 млрд куб. м).

В январе 2023 года Китай показал 1-процентный рост импорта газа, несмотря на более ранее начало новогодних праздников.

Более детальную внешнеторговую сводку (с разделением на СПГ и трубопроводы) национальная таможня опубликует 18 апреля, а 20 числа ожидается публикация данных с разбивкой по странам.

Со стороны трубопроводных потоков в этом росте может быть 0,5-0,6 млрд куб. м дополнительных объемов от "Газпрома" согласно графику наращивания поставок. Также существует большой потенциал восстановления экспорта Узбекистаном и Казахстаном, которые в декабре и январе полностью или почти полностью прекращался.

Китай получает трубопроводный газ от пяти поставщиков: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).