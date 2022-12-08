Посол ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер: ОАЭ выступает за использование космического пространства исключительно в мирных целях

Посол ОАЭ в РФ доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер написал статью, в которой высказался в пользу взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере, в том числе, с Россией; напомнил, что Эмираты против милитаризации космоса

Мохаммад Ахмад Аль-Джабер Фото: Пресс-служба

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Международное сотрудничество в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях является одним из двигателей развития мировой экономики. Результаты этого сотрудничества способствуют улучшению качества жизни на Земле, а также достижению устойчивого развития во всем мире. Продолжая совместное освоение космоса, страны, вовлеченные в этот процесс, будут совершать новые открытия, расширять знания и смогут ответить на ряд фундаментальных научных вопросов.

В течение последних десятилетий ОАЭ активно вовлечены в процессы освоения космического пространства. Были реализованы несколько космических миссий: 29 июля 2009 года был запущен первый спутник дистанционного зондирования Земли DubaiSat-1, 21 ноября 2013 года был запущен второй спутник DubaiSat-2 и 30 октября 2018 года третий - DubaiSat-3. В июле 2020 года стартовала автоматическая межпланетная станция "Надежда", которая вышла на орбиту Марса 9 февраля этого года. ОАЭ – пятая страна в мире и единственное арабское государство, осуществившее такую миссию.

Сегодня ОАЭ активно сотрудничают в области освоения космоса и с Российской Федерацией. В октябре 2021 года наши страны в ходе 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае подписали межправительственное соглашение об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Соглашение позволяет России и ОАЭ развивать взаимовыгодное сотрудничество в области спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли, мониторинга космического пространства, спутниковой телекоммуникации и связи, создания космической техники, пилотируемой космонавтики и научных исследований в космическом пространстве.

За небольшой период с начала рождения национального космического сектора ОАЭ удалось воплотить свои большие амбиции в области освоения космоса в осязаемую реальность благодаря беспрецедентным достижениям.

Под патронажем президента ОАЭ, Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, 5 и 6 декабря 2022 года, состоялась глобальная конференция посвящённая космическому сектору "Abu Dhabi Space Debate".

Проведение первой сессии "Космические дебаты Абу-Даби" подтверждает приверженность ОАЭ росту и развитию космического сектора во всем мире. Реализация данного проекта является важным этапом для укрепления космического сектора ОАЭ. Создаются крупные альянсы и начинается кооперация с ведущими международными космическими агентствами на благо всего человечества.

В дебатах участвует группа крупных космических агентств, международных компаний и учреждений, бизнесменов и представителей частного сектора в области космоса, авиации и технологий, которые будут стремиться разработать модельную политику в странах таким образом, чтобы закрепить продвижение сотрудничества в использовании космического пространства, в интересах народов, а также государственных и частных программ и инициатив.

"Космические дебаты Абу-Даби" — это реальная возможность для развития партнерских отношений в сфере космоса, расширения глобального сотрудничества во всех соответствующих областях и содействия устойчивому развитию для выработки единого видения, поддерживающего космические программы.

В ходе дебатов обсуждались вопросы укрепления международного права для получения выгоды от космической отрасли. Также затрагивалась проблема баланса между экономическим и стратегически добросовестным использованием космических ресурсов, и обеспечения для них необходимой защиты в сочетании с преобразованием стратегических возможностей в экономические. Более того, рассматривался вопрос обеспокоенности, в том числе мегаскоплениями спутников, которые переполняют низкую околоземную орбиту, и странами, которые все чаще стремятся к милитаризации космоса.

Уверен, что только благодаря кооперации и взаимной вовлечённости международное сообщество сможет преодолеть все трудности и вызовы освоения космического пространства. Я подчеркиваю, что использование космического пространства может осуществляться исключительно в мирных целях. ОАЭ всегда стремились и будут стремиться расширять знания в космической отрасли.