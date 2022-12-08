GameStop в III финквартале сократила чистый убыток на 10%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американская компания GameStop, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, в третьем финансовом квартале снизила чистый убыток более чем на 10%, при этом данный показатель и выручка не оправдали ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток за квартал, который завершился 29 октября, составил $94,7 млн, или 31 цент в расчете на акцию, по сравнению со $105,4 млн, или 35 центов на акцию, за сопоставимый период прошлого года. GameStop завершила "в минусе" седьмой квартал подряд.

Результат оказался хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в 28 центов.

Квартальная выручка GameStop сократилась до $1,186 млрд с $1,297 млрд годом ранее. Консенсус предполагал $1,345 млрд.

Между тем главный исполнительный директор компании Мэтт Ферлонг во время телефонной конференции после публикации отчетности сказал, что приоритетами компании являются достижение прибыльности в ближайшей команде и рост в долгосрочной перспективе. "Мы стремимся трансформировать устаревший бизнес, который был на грани банкротства", - сказал он.

Глава компании также сообщил о сокращении численности персонала во втором полугодии этого года, но не привел конкретных чисел.

Котировки акций GameStop на дополнительных торгах в среду выросли на 4% после выхода квартальных данных. С начала года капитализация компании упала на 40% (до $7,1 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период потерял 17,5%.