Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Совет ЕС принял Хорватию в Шенгенскую зону

Заявки Болгарии и Румынии не были удовлетворены

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Хорватия стала в четверг 27-м членом Шенгенской зоны после решения в Брюсселе Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам, сообщила французская газета Le Figaro.

Это решение, сообщает издание со ссылкой на чешское председательство Совета ЕС, вступит в силу с 1 января 2023 года.

В то же время, отмечает СМИ, заявки Болгарии и Румынии на присоединение к зоне свободного передвижения по-прежнему остались неудовлетворенными.

"Я очень рад, что во время чешского председательства Хорватия смогла сделать два важных шага в своей европейской интеграции, присоединившись как к зоне евро, так и к Шенгенской зоне. Я уверен, что эти успехи проложат путь другим государствам-членам, которые выполнят условия, чтобы сделать следующий шаг в своем европейском продвижении. И я, и мои коллеги продолжим усердно работать, чтобы мы могли приветствовать Болгарию и Румынию в семье Шенгенского пространства в ближайшее время", - заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Совет ЕС в опубликованном в Брюсселе в четверг коммюнике сообщил, что с 1 января 2023 года будут отменены проверки людей на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны. Проверки на внутренних воздушных границах будут отменены с 26 марта 2023 года, учитывая необходимость согласования с датами расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), уточняют в Совете ЕС.

Шенгенская зона начала своё существование в марте 1995 года, когда пограничный контроль был отменён на внутренних границах между семью государствами: Бельгией, Германией, Испанией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Францией.

ЕС Хорватия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первые монеты с портретом Карла III поступили в обращение в Великобритании

Первые монеты с портретом Карла III поступили в обращение в Великобритании

Американку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

Американку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

В Германии допустили новые задержания по подозрению в подготовке госпереворота

В Германии допустили новые задержания по подозрению в подготовке госпереворота

Журналисты The New York Times устроили первую за 40 лет массовую забастовку

Турция планирует договориться с РФ о скидке в 25% на газ

Турция планирует договориться с РФ о скидке в 25% на газ

Песков назвал неверной трактовку Reuters позиции Узбекистана по газовому союзу

Военная операция на Украине

Песков сказал, что СВО может "закончиться завтра" при наличии политической воли Киева

Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении России

Что случилось этой ночью: четверг, 8 декабря

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });