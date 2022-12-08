Совет ЕС принял Хорватию в Шенгенскую зону

Заявки Болгарии и Румынии не были удовлетворены

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Хорватия стала в четверг 27-м членом Шенгенской зоны после решения в Брюсселе Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам, сообщила французская газета Le Figaro.

Это решение, сообщает издание со ссылкой на чешское председательство Совета ЕС, вступит в силу с 1 января 2023 года.

В то же время, отмечает СМИ, заявки Болгарии и Румынии на присоединение к зоне свободного передвижения по-прежнему остались неудовлетворенными.

"Я очень рад, что во время чешского председательства Хорватия смогла сделать два важных шага в своей европейской интеграции, присоединившись как к зоне евро, так и к Шенгенской зоне. Я уверен, что эти успехи проложат путь другим государствам-членам, которые выполнят условия, чтобы сделать следующий шаг в своем европейском продвижении. И я, и мои коллеги продолжим усердно работать, чтобы мы могли приветствовать Болгарию и Румынию в семье Шенгенского пространства в ближайшее время", - заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Совет ЕС в опубликованном в Брюсселе в четверг коммюнике сообщил, что с 1 января 2023 года будут отменены проверки людей на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны. Проверки на внутренних воздушных границах будут отменены с 26 марта 2023 года, учитывая необходимость согласования с датами расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), уточняют в Совете ЕС.

Шенгенская зона начала своё существование в марте 1995 года, когда пограничный контроль был отменён на внутренних границах между семью государствами: Бельгией, Германией, Испанией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Францией.