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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Европарламент вновь высказался за принятие Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Европарламента (ЕП) призвали Совет ЕС одобрить присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне свободного передвижения до конца 2023 года.

В резолюции, принятой в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге 526 голосами при 57 "против" и 42 воздержавшихся, ЕП подчеркивает, что "обе страны уже выполнили необходимые требования для приема в Шенген".

В документе выражается сожаление, что Совет ЕС своим решением от 8 декабря 2022 года отклонил членство Румынии и Болгарии в Шенгенской зоне "без представления каких-либо юридических обоснований, связанных с критериями вступления".

По мнению ЕП, тот факт, что Румыния и Болгария все еще находятся за пределами Шенгенского пространства, "ложится тяжелым бременем на бизнес и население двух стран в социальном и экономическом плане".

Евродепутаты видят в этом дискриминацию граждан Румынии и Болгарии, поскольку те "сталкиваются с задержками, бюрократическими трудностями и дополнительными расходами при поездках или ведении бизнеса за границей" по сравнению с гражданами, проживающими в странах Шенгенской зоны.

По оценке Европейской комиссии, Болгария и Румыния готовы присоединиться к Шенгенской зоне, и Европейский парламент неоднократно поддерживал это предложение.

В настоящее время все государства-члены ЕС, за исключением Болгарии, Кипра, Ирландии и Румынии, являются частью Шенгенской зоны свободного передвижения, в которую также входят страны, не являющиеся членами Евросоюза: Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

Болгария Европарламент Румыния Совет ЕС Шенгенская зона
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