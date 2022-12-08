Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на рекордную сумму свыше $855 млрд

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США в четверг приняла оборонный бюджет на 2023 финансовый год на беспрецедентную сумму в размере $858 млрд, сообщает Defense news.

Этот бюджет на 8% превышает предыдущий - за 2022 финансовый год, и предусматривает выделение на $45 млрд средств больше, чем весной запрашивал Белый дом. Ожидается, что на следующей неделе по бюджету проголосует Сенат США, а затем он должен отправиться на подпись президенту.

По информации Defense news, бюджет предусматривает $800 млн на военную помощь Украине, в рамках которых Пентагон может заключать контракты на поставки Украине нового оружия и экипировки. Также проект бюджета требует от администрации США представить рассчитанный на краткосрочную и среднесрочную перспективу план оказания Украине, в том числе ее ВВС, помощи в сфере безопасности.

Кроме того, речь идет о выделении $10 млрд на военную помощь властям Тайваня.

Ранее стало известно, что профильные комитеты Палаты представителей и Сената согласовали проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год.

Отмечалось, что США выделят $6 млрд на так называемую европейскую инициативу сдерживания. В заявлении комитетов говорилось, что это на $2,1 млрд больше запроса, составлявшего $3,9 млрд, и объяснялось тем, что "основанный на правилах международный порядок сталкивается с вызовами".

Проект документа предлагал введение санкций за участие в золотовалютных операциях с РФ. Кроме того, конгрессмены хотели продлить запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере еще на пять лет.

США Тайвань Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 8 декабря

ЕС не будет признавать загранпаспорта России, выданные на новых территориях

Первые монеты с портретом Карла III поступили в обращение в Великобритании

Первые монеты с портретом Карла III поступили в обращение в Великобритании

Совет ЕС принял Хорватию в Шенгенскую зону

Американку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

Американку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

В Германии допустили новые задержания по подозрению в подготовке госпереворота

В Германии допустили новые задержания по подозрению в подготовке госпереворота

Журналисты The New York Times устроили первую за 40 лет массовую забастовку

Турция планирует договориться с РФ о скидке в 25% на газ

Турция планирует договориться с РФ о скидке в 25% на газ

Песков назвал неверной трактовку Reuters позиции Узбекистана по газовому союзу

Военная операция на Украине

Песков сказал, что СВО может "закончиться завтра" при наличии политической воли Киева

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });