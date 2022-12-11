Японский космический аппарат Hakuto-R стартует к Луне в воскресенье

Фото: Koki Nagahama/Getty Images for Media Ambition Tokyo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Первый японский лунный посадочный аппарат Hakuto-R компании ispace в воскресенье будет запущен к Луне с помощью ракеты Falcon 9, сообщает разработчик носителя SpaceX.

Запуск будет осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:38 по времени Восточного побережья США (в 10:38 мск).

Hakuto-R может стать первым в истории частным космическим аппаратом, успешно севшим на Луну. Японская компания ispace разрабатывает технологии роботизированных космических посадочных устройств.

Посадка модуля массой в одну тонну планируется в апреле 2023 года в кратере Атлас на видимой стороне естественного спутника Земли. Оснащенный рядом научных приборов, он будет выполнять исследовательские функции в качестве стационарного зонда.

Вместе с японским посадочным аппаратом, размер которого составляет примерно 2 на 2,5 метра, на Луну полетит и созданный в Объединенных Арабских Эмиратах луноход Rashid весом около 10 кг. Микроровер, построенный Космическим центром Мохаммеда Бин Рашида (ОАЭ), оснащен двумя камерами высокого разрешения, микроскопом, тепловизором и зондом Ленгмюра.

Луноход Rashid должен сделать фотографии лунной поверхности и провести ряд исследований во время своей миссии, которая продлится около 14 земных дней.

Посадочный модуль также доставит на Луну миниатюрный мобильный робот еще меньшего размера, разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и японской компанией по производству игрушек Tomy. Так называемый лунный робот-трансформер, весящий всего 250 грамм и имеющий ширину около 8 см, имеет форму шара. По прибытии на Луну он раскладывается в подвижное средство, имеющее два крошечных колеса, с помощью которых будет передвигаться по лунной поверхности. Миниатюрный робот, оснащенный камерами, будет передавать снимки на Землю.

Кроме того, в рамках миссии Hakuto-R на полярную орбиту Луны будет отправлен созданный NASA малый спутник Lunar Flashlight. Этот кубсат будет искать водяной лед внутри постоянно затененных кратеров вблизи Южного полюса Луны с помощью установленных на нем инфракрасных лазеров.