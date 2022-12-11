Японский космический аппарат Hakuto-R запущен к Луне

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Первый японский лунный посадочный аппарат Hakuto-R компании ispace в воскресенье стартовал к естественному спутнику Земли с помощью ракеты Falcon 9, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:38 по времени Восточного побережья США (10:38 по Москве). Через 47 минут после старта аппарат должен отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9 и взять курс на Луну.

Миссия является полностью частной. Hakuto-R может стать первым в истории частным космическим аппаратом, успешно севшим на Луну. Японская компания ispace разрабатывает технологии роботизированных космических посадочных устройств.

Прилунение посадочного модуля массой 1 тонна планируется в апреле 2023 года в кратере Атлас на видимой стороне Луны. Оснащенный рядом научных приборов, он будет выполнять исследовательские функции в качестве стационарного зонда.

Вместе с японским посадочным аппаратом, размер которого составляет примерно 2 на 2,5 метра, на Луну летит и созданный в Объединенных Арабских Эмиратах луноход Rashid весом около 10 кг. Микроровер, построенный Космическим центром Мохаммеда Бин Рашида (ОАЭ), оснащен двумя камерами высокого разрешения, микроскопом, тепловизором и зондом Ленгмюра.

Луноход Rashid должен сделать фотографии лунной поверхности и провести ряд исследований во время своей миссии, которая продлится около 14 земных дней.