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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Баку призвал Москву обеспечить доступ к месторождениям в Карабахе для мониторинга

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Баку направил ноту Москве, призвав российскую сторону обеспечить беспрепятственный доступ представителей Азербайджана к месторождениям полезных ископаемых в Карабахском регионе для проведения соответствующего мониторинга, сообщил в воскресенье спикер азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

"Подчеркнута недопустимость воспрепятствования или выдвижения каких-либо условий для такой поездки", - заявил Гаджизаде агентству "Интерфакс".

По его словам, в ноте подчеркнута необходимость "строгого соблюдения российским миротворческим контингентом в Карабахском регионе в своей деятельности суверенитета и территориальной целостности Азербайджана".

Накануне в министерстве экономики Азербайджана сообщили о срыве намеченного на 10 декабря мониторинга ситуации с незаконной, по мнению Баку, эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахском регионе страны.

"Мы увидели, что на том месте собралась группа агрессивно настроенных молодых людей. Они воспрепятствовали нашему проходу на объекты, месторождения. Считаем, что это была преднамеренная провокация", - заявил в субботу журналистам представитель Минэкономики Азербайджана Масим Мамедов.

3 декабря группа азербайджанских специалистов была направлена в Карабахский регион для расследования и мониторинга ситуации с эксплуатацией природных ресурсов и связанных с этим экологических последствий.

В тот же день азербайджанские специалисты провели обсуждения с командованием миротворцев в штабе миротворческих сил в городе Ходжалы, по итогам которых в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщили о начале подготовки "дорожной карты", связанной с мониторингом ситуации с полезными ископаемыми в Карабахском регионе.

7 декабря азербайджанские специалисты продолжили обсуждения с командованием российского миротворческого контингента в Ходжалы. Представитель министерства экономики Азербайджана Масим Мамедов сообщил, что в ходе обсуждений азербайджанская сторона передала российским миротворцам свои предложения по "дорожной карте".

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