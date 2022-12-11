В США арестован обвиняемый по делу о взрыве самолета над Локерби в Шотландии

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Ливиец, обвиняемый в создании бомбы для подрыва пассажирского самолета в небе над Локерби в Шотландии, взят под стражу в США, сообщает в воскресенье агентство Associated Press. Он предстанет перед судом в Вашингтоне.

По данным агентства, фигурант дела - специалист по взрывчатке, работавший в ливийской разведке.

Официальных данных о том, как обвиняемый попал в США, не приводится.

В января 2001 года за организацию взрыва был осужден гражданин Ливии Абдельбассет Али аль-Меграхи. Он получил пожизненное заключение с отбыванием срока в шотландской тюрьме, но в 2009 году его отпустили на родину из-за неизлечимого рака простаты. Он умер в 2012 году.

Самолет авиакомпании Pan American взорвался над городом Локерби менее часа спустя после вылета из аэропорта Лондона в Нью-Йорк 21 декабря 1988 года. Погибли 259 человек, которые находились на борту, и еще 11 - на земле.