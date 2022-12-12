Юристы украинской Рады заявили, что запрет УПЦ противоречит Конституции

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете Украинской православной церкви не соответствует Конституции и усиливает противостояние в обществе, заявили в главном юридическом управлении Верховной рады, о чем сообщили украинские СМИ.

Законопроект предлагает позволить называться православными лишь тем приходам, которые перейдут в подчинение неканонической Православной церкви Украины.

"Украина является светским государством, что исключает возможность установления на законодательном уровне каких-либо преимуществ для тех или других религиозных организаций", - говорится в заключении юристов Рады.

"Предложенная монополия религиозной организации на термин "православный" является недостаточно взвешенной и содержит признаки нарушения статьи 35 Конституции Украины, в том числе, прав членов других религиозных организаций", - заявили в юридическом управлении.

Сомнение юристов вызвало понятие "иностранные религиозные организации", которое включено в законопроект, но никак не объясняется. Кроме того, запрет религиозных организаций, которые декларируют связь с РПЦ, по их мнению, является неопределенной причиной, которая даст повод ликвидировать религиозные общины по усмотрению властей.

Юристы Рады полагают, что принятие законопроекта может привести к "существенному религиозному напряжению в обществе", учитывая, что на 1 января 2021 года количество религиозных организаций УПЦ составляет 12 406, то есть почти 62% от общего числа православных религиозных организаций на Украине.

Комитет гуманитарной политики Верховной рады на прошлой неделе рекомендовал депутатам поддержать законопроект о запрете УПЦ как религиозной организации, связанной с Московским патриархатом.