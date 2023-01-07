Зеленский лишил гражданства 13 священнослужителей УПЦ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства 13 представителей духовенства Украинской православной церкви, сообщают в субботу украинские СМИ.

По их данным, указ, подписанный еще 28 декабря, официально не обнародован, так как содержит персональную информацию.

В частности, согласно сообщениям, Зеленский лишил гражданства митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, у которого в конце минувшего года проводились обыски по месту жительства, а также викария Тульчинской епархии архиепископа Ладыжинского Сергия.

Согласно действующим правилам, в дальнейшем священнослужители, которые фигурируют в этом списке, могут быть депортированы.