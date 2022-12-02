На Украине планируют запретить деятельность религиозных организаций, связанных с РФ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству за два месяца внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ", сообщили в пятницу украинские СМИ.

Кроме того, в течение двух месяцев кабинет министров должен будет проверить, соблюдает ли Украинская православная церковь условия использования имущества на территории Киево-Печерской лавры.

Государственной службе по этнополитике поручено в двухмесячный срок провести экспертизу устава УПЦ на предмет наличия церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости применить предусмотренные законом меры.