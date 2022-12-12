Посол ОАЭ в РФ: мы стремимся повысить устойчивость и конкурентоспособность нашей экономики

Посол ОАЭ в России доктор Мохаммад Ахмад аль-Джабер в своей авторской статье дал оценку вкладу Объединенных Арабских Эмиратов в международный мир и безопасность.

Мохаммад Ахмад Аль-Джабер Фото: пресс-служба

Ниже опубликован полный текст статьи

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Со дня своего основания в декабре 1971 года Объединённые Арабские Эмираты вносили свой вклад в поддержание мира, безопасности и развития на международной арене. Подтверждение тому - установление дипломатических отношений со 189 странами. На протяжении полувека мы работали над укреплением международных отношений; сейчас мы стремимся повысить устойчивость и конкурентоспособность нашей экономики, а также использовать вновь открывающиеся возможности.



В соответствии с нашей внешнеполитической стратегией, ОАЭ предпочитают дипломатические решения конфликту, сотрудничество - одностороннему подходу, диалог - конфронтации. ОАЭ призывают уважать принципы добрососедства и невмешательства во внутренние дела других государств. В то же время, мы стремимся укреплять наши внешнеполитические контакты на благо развития страны и международного сотрудничества.



В 2022 году ОАЭ заняли одну из первых строчек в Глобальном индексе миролюбия среди стран ближневосточного региона. Страна считается образцом поддержания мира, устойчивой помощи пострадавшим и гуманитарной работы. Как один из крупнейших доноров помощи пострадавшим, ОАЭ неустанно способствуют продвижению толерантности и гуманизма - принципов, на которых было основано наше государство.



Мы верим, что все страны имеют право на жизнь, исполненную достоинства и процветания. Это убеждение основано на понимании тех возможностей, которые предоставляет экономический рост для устойчивого развития.



Тем не менее, наши усилия, направленные на достижение экономического роста, не могут идти в ущерб принципам прозрачности, честности и следования международному праву. По этой причине, ОАЭ принимает все большее участие в борьбе с международной преступностью в финансовой сфере, в том числе с отмыванием денег, финансированием распространения оружия массового уничтожения и финансированием терроризма.



Будучи привержены принципам международного партнерства, ОАЭ готовы сотрудничать с другими странами в борьбе с незаконными финансовыми потоками для обеспечения неприкосновенности мировой финансовой системы. В долгосрочной перспективе, мы надеемся достичь мирового уровня в обнаружении, расследовании и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, стремясь все лучше выполнять локальные, региональные и международные стандарты борьбы с финансовыми преступлениями.



В этом контексте Россия показала себя надёжным партнером по обмену информацией и опытом.



В октябре президент ОАЭ Его Высочество шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахаян встретился с его превосходительством президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. В рамках встречи лидеры подчеркнули, как быстро развиваются отношения между ОАЭ и Россией. Они также подтвердили свою приверженность укреплению международного мира и стабильности, снижению конфликтов и поиску дипломатических решений кризисов.



Эта историческая встреча отражает подход ОАЭ к укреплению мира и стабильности как на региональной, так и на международной арене. В ближайшие 50 лет мы будем ещё активнее сотрудничать с партнерами в построении лучшего мира. В краткосрочной перспективе мы надеемся, путём неустанного взаимодействия с международным сообществом и международными организациями, найти решения наиболее острых глобальных проблем и предпринять конкретные шаги для достижения всеобщей безопасности, стабильности и процветания.