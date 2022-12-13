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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Во Франции задействуют 10 тыс. полицейских для обеспечения порядка после матча с Марокко

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Около 10 тысяч сотрудников полиции и жандармерии задействуют во Франции для обеспечения безопасности в среду вечером, когда французские футболисты сыграют против команды Марокко в полуфинале Чемпионата мира по футболу, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Будут задействованы 10 тысяч полицейских и жандармов", - сказал министр, его слова приводят французские СМИ.

Он отметил, что около 5 тысяч из них будут размещены в Парижском регионе, в частности в районе Елисейских полей. При этом, Дарманен подтвердил, что перекрывать автомобильное движение на Елисейских полях не будут.

Согласно французским СМИ, несколько городов Франции, в частности Ницца и Марсель, где существенная часть населения – выходцы из стран Магриба, приняли решение не размещать гигантские экраны на улицах для показа матча. В Ницце решение объяснили "эпидемиологической ситуацией", а не опасениями за безопасность.

Команды Франции и Марокко сыграют в среду в полуфинале Чемпионата мира по футболу. Власти опасаются столкновений между болельщиками по итогам матча, так как во Франции проживает множество выходцев из Марокко.

Франция Марокко
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