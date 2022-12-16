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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Генассамблея ООН одобрила российский проект резолюции против героизации нацизма

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, свидетельствуют итоги голосования.

В поддержку документа "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" выступили 120 стран, 50 государств проголосовали против, включая Францию, Канаду, Германию, Японию, Украину и США.

Швейцария, Республика Корея, Афганистан и еще семь стран решили воздержаться.

Такая резолюция вносится Россией на рассмотрение ежегодно.

Документ призывает страны "разработать и осуществлять национальные планы действий по ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, с целью обеспечить, в частности, тщательное отслеживание проявлений нацизма, неонацизма и отрицания Холокоста".

ООН Россия
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