Оценка инфляции в еврозоне в ноябре пересмотрена до 10,1%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 10,1% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Показатель был пересмотрен по сравнению с 10%, объявленными ранее. Аналитики не ожидали пересмотра, пишет Trading Economics.

Темпы подъема потребительских цен в блоке замедлились по сравнению с рекордными 10,6% в октябре.

Энергоресурсы в прошлом месяце подскочили в цене на 34,9%, темпы роста замедлились по сравнению с подъемом на 41,5% месяцем ранее. Продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 13,6% (на 13,1% в октябре), услуги подорожали на 4,2% против 4,1% месяцем ранее.

Между тем оценка темпов снижения потребительских цен в помесячном выражении в еврозоне в ноябре совпала с предварительными данными, составив 0,1%. Эксперты также не ожидали пересмотра. В октябре показатель вырос на 1,5%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 5% в годовом выражении, так же, как и в октябре.

В Евросоюзе инфляция в ноябре замедлилась до 11,1% в годовом выражении с октябрьских 11,5%.

Самая низкая инфляция в ЕС была зафиксирована в Испании (6,7%), во Франции (7,1%) и на Мальте (7,2%), самая высокая – в Венгрии (23,1%), Латвии (21,7%), Эстонии и Литве (21,4% в каждой).