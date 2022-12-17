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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Военные РФ сообщили о массированном ракетном ударе 16 декабря по объектам на Украине

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в ходе пятничного массированного ракетного удара по Украине поразили все намеченные цели.

"В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сказал он.

По его данным, в результате удара "сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов".

Хроника 24 февраля – 17 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
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