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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Российские военные отразили контратака армии Украины в ДНР

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о наступлении на донецком направлении и об отражении контратак армии Украины в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное в ДНР.

"На донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия, в результате которых заняты выгодные рубежи и позиции", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу.

"Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное Донецкой народной республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян", - заявил он.

Хроника 24 февраля – 17 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина
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